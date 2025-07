Decine di drusi siriani attraversano la linea di demarcazione ed entrano nella zona cuscinetto sulla linea dell’armistizio, nelle alture del Golan annesse da Israele, vicino a Majdal Shams, mentre cercano di dirigersi verso il suolo siriano, durante gli scontri tra forze siriane e drusi nella provincia di Sweida, nella Siria meridionale. Israele ha dichiarato di aver bombardato il quartier generale dell’esercito siriano a Damasco dopo aver intimato al governo islamista di lasciare in pace la minoranza drusa nel suo cuore di Sweida, dove un osservatore afferma che gli scontri settari hanno ucciso quasi 250 persone. Secondo l’esercito israeliano (Idf) decine di siriani hanno tentato di entrare in Israele poco fa, nei pressi della città drusa siriana di Hader. Contemporaneamente, i civili drusi provenienti dal lato israeliano del confine hanno violato la barriera nei pressi della città drusa di Majdal Shams e sono entrati in Siria, afferma l’Idf.