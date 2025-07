Caso Almasri, Schlein: “Nordio non deve restare un minuto in più, quanto accaduto è inaccettabile” – Video

“Il passo indietro a Nordio dovrebbe chiederlo innanzitutto la premier Meloni, se non altro per preservare la dignità dell’istituzione che rappresenta. Persino la Libia ha convocato Almasri per crimini come l’umanità. Uno stupratore di bambini è stato liberato consapevolmente, Nordio deve rispondere all’Italia prima ancora che al Parlamento, quanto accaduto è inaccettabile, non può restare un minuto di più”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, sul palco dell’evento “Le rotte del futuro” a Roma, in merito al caso Almasri che vede coinvolto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.