Spazio aereo chiuso per alcune ore sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Geasar, la società di gestione dello scalo, fa sapere che l’aeroporto è rimasto operativo per i decolli perché l’emergenza riguarda solo l’entroterra e quindi l’area di attraversamento dei velivoli per l’atterraggio. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto sono partiti. Ma i voli in arrivo nello scalo gallurese sono stati dirottati su Cagliari, Alghero, Pisa e Roma. Tutto è tornato alla normalità verso le 21.

Tanti ritardi e attese per i passeggeri. Due voli provenienti da Monaco sono stati dirottati a Cagliari. Un altro aereo in arrivo da Basilea invece è stato fatto atterrare a Fiumicino. Dirottato a Cagliari anche un volo proveniente da Berlino. Nella zona dell’incendio stanno operando diverse squadre a terra di Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari, oltre agli elicotteri della flotta regionale e un canadair.

Appena martedì scorso, lo scalo aveva già registrato uno stop di circa 45 minuti sempre per via delle fiamme che avevano minacciato le rotte d’ingresso degli aerei in fase di atterraggio.