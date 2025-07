È l’ennesima nuova puntata della saga estiva interna al centrodestra sulla cittadinanza. Nonostante la pietra tombale posta sul provvedimento dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Antonio Tajani insiste sulla proposta di riforma della cittadinanza agli stranieri. E l’irritazione degli altri partiti di governo è sempre più evidente, con la Lega che non nasconde certo il suo disappunto.

Il no secco di Meloni (“la cittadinanza non fa parte del programma, concentriamoci sulle nostre priorità”) e le proteste del partito dell’altro vicepremier Matteo Salvini, non sembrano scalfire la posizione del leader di Forza Italia: sulla questione dello ius scholae “vorrei convincere i nostri alleati e i cittadini, non siamo pericolosi lassisti, nè deboli, ma l’esatto contrario”, ha detto il ministro degli Esteri, intervenendo al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa. “Non è il colore della pelle che ti fa italiano – ha aggiunto – E non c’è il pericolo di un’invasione islamica nelle nostre scuole. Io credo fortemente nella nostra identità e nella nostra cultura“. “È il lassismo culturale che ci rende deboli – sottolinea -. Togliere il crocifisso dalla scuola è un segnale che ci rende deboli. Se siamo forti della nostra identità perché dovremmo avere paura di inglobare? Quello è un segno di debolezza“. “Io voglio avere più italiani perché c’è bisogno anche di manodopera straniera nella nostre imprese”, prosegue, per poi concludere: “Io non ho fatto nessuna marcia indietro, non sono abituato a farlo”.

Nuove affermazioni che provocano la reazione degli alleati. “Invitiamo l’amico Antonio Tajani ad archiviare ogni polemica sulla riforma della cittadinanza”, scrive in una nota la Lega. Il Carroccio non usa mezzi termini e chiarisce subito all’azzurro che questo provvedimento “non passerà mai“: la riforma “non è prevista dal programma di centrodestra, è stata bocciata perfino dal recente referendum promosso dalla sinistra”, ribadisce la Lega. “Guardiamo avanti, al Paese non serve un’estate di inutili polemiche: abbiamo il dovere di realizzare il programma che ha convinto gli italiani a darci fiducia”, conclude il partito di Salvini.