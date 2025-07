La visione scientifica, soprattutto tra gli studiosi occidentali, è un po’ distorta. I nostri climi, i nostri territori, le nostre radici e i nostri stili di vita influenzano tanto la interpretazione delle osservazioni e dei dati quanto la costruzione dei modelli, diagnostici o predittivi che siano. Siamo tutti cartografi innamorati di Mercatore, la cui proiezione geometrica distorce le dimensioni delle terre emerse, soprattutto se lontane dall’equatore. L’Africa, per esempio, appare molto più piccola di quanto sia in realtà, a causa della enorme deformazione delle aree vicine ai poli. E, inconsciamente, ignoriamo la grandezza di quel continente.

Da studiosi mediterranei, siamo sgomenti di fronte all’enorme incremento di temperatura del Mare Nostrum (v. Fig.1) e all’apparente crescita della frequenza con cui eventi meteorologici e meteomarini estremi colpiscono le sue coste. E non guardiamo altrove, prestando poca attenzione agli effetti regionali del riscaldamento globale. L’inarrestabile incremento dell’effetto serra non avrà conseguenze uniformi sulle terre emerse e sui mari, sui popoli che li abitano e quelli che li navigano, ma farà figli, figliastri e figliol prodighi.

Una recente conferenza sui cambiamenti climatici in India ha messo sul piatto importanti elementi oggettivi, osservazioni e dati che meritano qualche riflessione. Sulla mappa planetaria che suggella l’anomalia termica del globo terrestre nel 2024, un rosso profondo colora molti paesi. Tra questi, brilla l’area mediterranea, con un aumento da uno a due gradi centigradi. All’altezza dei tropici, però, si nota una grande macchia chiara. E, nell’emisfero boreale, si distingue nettamente il subcontinente indiano (v. Fig.2).

Gli indiani si stanno preparando a quella che potrebbe essere la terza estate consecutiva di caldo estremo. E potrebbero sorprendersi non poco nel sapere che il loro paese si sta riscaldando più lentamente di molti altri. L’anno scorso è stato il più caldo mai registrato in India, così come sulla Terra nel suo complesso. Anche se le onde di calore estive hanno colpito duramente il paese con effetti letali, l’India si è riscaldata molto meno della maggior parte del pianeta, su base annua: le temperature medie annue sono aumentate in India meno di 0,7 gradi Celsius dal 1901, circa la metà della media globale.

Perché? Si fanno diverse ipotesi, ma molti aspetti sono ancora da chiarire.

L’inquinamento atmosferico è la prima ipotesi che potrebbe spiegare il lento riscaldamento. La pianura indo-gangetica, densamente popolata, si estende attraverso l’India settentrionale dal Pakistan al Bangladesh. Qui, industria e traffico urbano, polveri desertiche, cottura del cibo e incendi delle colture producono un cocktail letale d’inquinanti atmosferici, tra cui gli aerosol che riflettono la radiazione solare e possono contribuire a raffreddare la regione.

Per gran parte del XX secolo, l’inquinamento avrebbe mascherato parzialmente il riscaldamento da parte dei gas serra a livello globale. Negli ultimi dieci anni, per contro, la riduzione complessiva dell’inquinamento potrebbe aver accelerato il riscaldamento. Per esempio, le politiche di controllo dell’inquinamento sviluppate da parte della Cina in tempi recenti hanno contribuito ad aumentare la temperatura media di 0,1 gradi Celsius tra il 2013 e il 2019 nel paese.

L’India vive un paradosso. Il paese più popolato del mondo ha un disperato bisogno di ripulire i suoi cieli dall’inquinamento atmosferico; un fenomeno che provoca più di un milione di morti ogni anno. Gli sforzi in questa direzione potrebbero però accelerare il riscaldamento, evenienza che richiede una preparazione diffusa e capillare, tuttora carente. E se il paese ridurrà l’inquinamento dell’aria entro limiti accettabili, nei prossimi decenni l’India potrebbe riscaldarsi due volte più rapidamente di quanto abbia fatto finora.

Questa spiegazione non trova però consensi unanimi. In un prossimo post, se l’argomento desta qualche interesse, discuteremo le ragioni di tali perplessità. E valuteremo le ipotesi alternative, che riguardano l’assetto meteorologico e il ciclo dell’acqua. Lasciatemi studiare.