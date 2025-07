Black out parziale a Bergamo, disagi per semafori spenti e ascensori bloccati

Dal alcune ore la città di Bergamo è stata colpita da blackout elettrico che ha interessato diverse zone del centro e di Città Alta, provocando disagi e situazioni di emergenza. Dal primo pomeriggio di oggi, 1° luglio 2025, molte abitazioni, negozi e attività artigianali sono rimasti senza elettricità, con conseguente spegnimento dei semafori e blocco di numerosi ascensori. la polizia locale ha inviato dieci pattuglie per gestire il traffico e garantire la sicurezza. Nel municipio, sono stati attivati sistemi di emergenza per gestire le code agli sportelli, e i vigili del fuoco hanno ricevuto richieste di aiuto.

L’azienda energetica Enel ha comunicato che sta lavorando per ripristinare la corrente, spiegando che il problema riguarda la linea di media tensione. Secondo i tecnici, le cause potrebbero essere riconducibili alle alte temperature degli ultimi giorni, che portano a un surriscaldamento e alla dilatazione dei cavi elettrici. Inoltre, l’utilizzo massiccio di climatizzatori, in questo periodo di caldo intenso, avrebbe sovraccaricato la rete, contribuendo al guasto. Martedì mattina c’era stato un black out in Città Alta, ma nel pomeriggio il blackout si è esteso anche alle zone centrali e all’area dello stadio Gewiss. Alle 17, in alcune zone del centro, l’elettricità ha iniziato a tornare, ma i disagi e le criticità rimangono evidenti.

In merito ai blackout registrati a Bergamo “E-Distribuzione ritiene necessario precisare che tali disservizi sono diretta conseguenza delle temperature eccezionali di questi giorni (cd. ondate di calore) che hanno determinato guasti contemporanei e su più tratti su diverse reti elettriche esercite nei territori in questione. Come accertato anche a livello tecnico-scientifico le elevate temperature, anche di notte, combinate con l’assenza di precipitazioni, comportano un funzionamento anomalo della rete”.

L’Azienda, si legge in una nota “si è attivata tempestivamente intervenendo sul campo, attraverso la riparazione dei guasti e l’installazione di gruppi elettrogeni, per ridurre i disagi e garantire il graduale ritorno alla normalità. L’Azienda proseguirà le attività fino al completo ripristino del servizio elettrico, operando nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono”. Tutte le operazioni, precisa Enel, “si svolgono in costante coordinamento con le Amministrazioni comunali interessate, per facilitare il lavoro dei tecnici e agevolare l’attivazione tempestiva di eventuali iniziative di supporto alla cittadinanza. E-Distribuzione ha avviato anche uno specifico piano di monitoraggio della rete che, in aggiunta al consueto presidio e coordinamento assicurato dal Centro Operativo di Brescia, garantisce un’analisi sempre più efficace della situazione e dei criteri di intervento per la prevenzione e/o la risoluzione degli eventuali disservizi”.

