È collassata su sé stessa ed è rimasta inclinata una delle due insegne di Generali della Torre Hadid di Citylife a Milano. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e stanno valutando la situazione con i tecnici.

L’area sottostate del grattacielo è stata isolata e interdetto il passaggio ai pedoni. Gli operatori hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza dell’insegna che si trova a 192 metri d’altezza. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 6.37. Al momento, l’intero grattacielo è stato dichiarato inagibile e per precauzione anche l’area circostante è stata transennata. Chiusa anche la fermata Tre Torri della metropolitana M5.

A quanto si apprende, l’insegna “anche se dovesse crollare interamente rimarrebbe ancorata al perimetro del terrazzo e si scongiurerebbe la caduta verticale“. Per ora l’area rimane interdetta. Ancora in corso le analisi per individuare le cause del crollo: non è escluso che possa esserci stato un qualche problema alle travi di acciaio, ma tutte le ipotesi sono al vaglio dei tecnici. L’insegna, che occupa l’intera larghezza del palazzo, è alta 15 metri.

Notizia in aggiornamento