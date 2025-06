Il 24 maggio scorso una donna fu travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole in spiaggia, sabato scorso i carabinieri, insieme ai militari della Guardia Costiera di Cervia, hanno arrestato Lerry Gnoli – che era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo – in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ravenna.

Al 54enne vengono contestate anche violazioni in materia di lavoro perché attorno alle 10.30 del 24 maggio scorso, un sabato, sotto l’azione di sostanze stupefacenti, mentre spianava con una ruspa le dune nel tratto di arenile antistante le colonie di Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, aveva travolto e ucciso una bagnante, la 66enne di Vicenza Elisa Spadavecchia.

La vittima, 66 anni, era un’insegnante. Originaria del Barese e residente nella provincia di Vicenza, era in vacanza riviera romagnola con il marito, un ufficiale dei carabinieri in congedo. L’allarme era stato lanciato da un bagnino della vicina torretta. “Stavo leggendo un libro quando ho sentito le urla e ho visto questo trattore fermo, all’inizio non avevo capito cosa era successo”. L’incidente era avvenuto in un tratto di spiaggia libera, all’altezza del bagno 70.