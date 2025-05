Stava prendendo il sole in spiaggia a Cervia quando è stata travolta e uccisa da un ruspa. È accaduto a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Secondo quanto finora emerso, il mezzo pesante, che stava sistemando e pulendo l’arenile in vista della stagione balneare, procedeva in retromarcia quando ha investito la donna davanti agli occhi di altri bagnanti. Per la donna, tra i 40 e i 50 anni, non c’era ormai più nulla da fare quando sono arrivati i soccorsi.

Il corpo è stato schiacciato dai cingoli della ruspa. Sotto choc i primi soccorritori e anche il conducente , che in un primo momento aveva urlato dopo essersi accorto di aver travolto la bagnante, salvo poi – secondo i racconti dei testimoni – allontanarsi dal luogo dell’incidente per poi ritornare.

L’operatore non sarebbe stato autorizzato a operare né era stato incaricato dalla cooperativa bagnini di Cervia. Sull’identificazione della vittima accertamenti sono ancora in corso ed è stata avvisata la pm di turno in procura a Ravenna, Lucrezia Ciriello, che ha affidato le indagini ai carabinieri.