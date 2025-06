Per la prima volta dopo un anno e mezzo, Kim Jong-un è apparso in pubblico con la first lady Ri Sol-ju, oltre all’ormai inseparabile figlia Ju-Ae. È successo martedì (24 giugno) in occasione della sfarzosa cerimonia inaugurale di Wonsan Kalma, una zona turistica sulla costa orientale della Corea del Nord attrezzata per ospitare circa 20.000 visitatori e ufficialmente accessibile ai turisti a partire dal 1° luglio. Il primo tassello di un progetto su larga scala che, stando a quanto riporta l’agenzia ufficiale Kcna, prevede la realizzazione di molte altre strutture “nel più breve tempo possibile”. “L’ondata di felicità che si sprigionerà nell’area turistica costiera di Wonsan Kalma – ha detto Kim – ne accrescerà l’attrattiva come meta turistica culturale di livello mondiale”.

Il piano di sviluppo è stato annunciato per la prima volta nel 2014. Da quel momento, però, gli ostacoli sono stati molti: prima le difficoltà di trovare un partner straniero di rilievo a causa delle sanzioni, poi la pandemia del Covid-19 che ha costretto il paese a sigillare i confini, gradualmente riaperti ai turisti russi a partire dal 2023. Ora la Corea del Nord ne ha ufficialmente completato la costruzione, portando a termine un resort balneare che ha richiesto ingenti investimenti in un bilancio statale ormai impoverito. È proprio da qui che nasce l’esigenza di accogliere anche visitatori stranieri, indipendentemente dalle relazioni politico-economiche con i diversi paesi.

“Sembra che ci siano problemi che la Corea del Nord non ha ancora risolto nelle sue relazioni con la Cina – ha spiegato Lim Eul-chul, professore dell’Institute for Far Eastern Studies della Kyungnam University di Seul – Ma la Corea del Nord ha investito troppo nel turismo e prevede di spendere di più. Di conseguenza, per ottenere il massimo, la Corea del Nord non può fare a meno di accogliere turisti cinesi“. Una possibilità, però, non esplicitamente menzionata nel discorso inaugurale di Kim Jong-un.

Ad accompagnare il leader coreano durante la cerimonia, oltre all’inaspettata first lady che è tornata sotto i riflettori dopo lo scandalo della borsa di Dior, c’era anche in qualità di ospite speciale l’ambasciatore russo a Pyongyang. I rapporti con Mosca si sono infatti riavvicinati grazie al dispiegamento di migliaia di soldati del Nord, insieme alla fornitura di armi e munizioni, artiglieria e missili, a sostegno della guerra del Cremlino all’Ucraina.