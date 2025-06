È stato di nuovo arrestato José Adolfo Macias, noto come El Fito e leader del gruppo criminale Los Chonerosl, banda dedita soprattutto al narcotraffico. Macias, considerato uno dei più pericolosi criminali dell’Ecuador, è stato catturato a Mata, la sua città natale, sulla costa del Paese che affaccia sull’Oceano Pacifico. L’uomo era ricercato da 17 mesi quando fuggì dal carcere dove era detenuto e su di lui il governo ecuadoriano aveva messo una taglia da 850mila euro.

Dopo l’evasione di El Fito dal carcere di Guayaquil in Ecuador era dilagato il caos, tanto che a causa delle rivolte il presidente Daniel Noboa era stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza. Macias, condannato nel 2011 a 34 anni di carcere, è stato riportato nel carcere da cui era scappato nel gennaio 2024, durante una rivolta provocata da un gruppo di uomini armati che avevano preso in ostaggio oltre 200 agenti penitenziari. L’Ecuador ha chiesto l’estradizione di Macias negli Stati Uniti, dove dovrà affrontare accuse internazionali per traffico di droga e armi da fuoco presso un tribunale federale di New York.