Nella mattina di giovedì 26 giugno, primo giorno della festa di nozze di Jeff Bezos, alcuni attivisti di Extinction Rebellion sono intervenuti davanti alla Basilica di San Marco, con un’azione che prevedeva due figure mascherate in abito nuziale legate con una mano a un finto pianeta e con l’altra ad altre persone che reggevano cartelli con scritto “i governi”, “i media”, “l’economia” e la “giustizia”.

La protesta è però durata pochi istanti perché le forze dell’ordine presenti in piazza (polizia municipale, polizia, anche soldati dell’esercito) hanno trascinato via di forza i manifestanti – sia chi partecipava alla protesta fisicamente, sia i sodali che stavano dando aiuto logistico – e li ha chiusi nella sede della polizia municipale, che si trova sempre in piazza San Marco.

I manifestanti (una trentina) sono stati trattenuti per ore, tranne un piccolo gruppo che è stato portato in questura per l’identificazione e la probabile denuncia per manifestazione non autorizzata. Uno degli attivisti però, che aveva scalato il pennone davanti alla basilica prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, è riuscito a srotolare, per parecchi minuti un grande striscione che recitava “The 1% ru(i)ns the world” (ovvero “L’un percento rovina il mondo”). Extinction Rebellion è uno dei vari gruppi che sta contestando le nozze di Jeff Bezos per parlare di diseguaglianze sociali e giustizia climatica.