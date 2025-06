Milano, vandali nella piscina Romano: l’unico centro balneare comunale resta chiuso per giorni

“Hanno frantumato bottiglie di vetro, i cui frammenti sono stati ritrovati sul fondo della vasca“. È per questi atti vandalici che la piscina Romano del quartiere Piola, l’unico centro balneare comunale aperto quest’estate a Milano, chiuderà al pubblico fino a venerdì. Lo fa sapere sui canali social MilanoSport, la società controllata dal comune che gestisce la struttura: “Si informa la gentile clientela che, a causa di gravi atti vandalici avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, la piscina Romano resterà chiusa fino a venerdì 27 giugno”.

Per motivi di sicurezza l’azienda ha quindi chiuso la struttura e ha avviato gli interventi per rendere la piscina nuovamente agibile. Si tratta di un lavoro costoso: “Abbiamo attivato l’intervento delle squadre tecniche per svuotare la piscina, procedere alla pulizia profonda e al successivo riempimento”, fa sapere la società.

MilanoSport ha anche denunciato l’accaduto alle autorità: “L’impianto è dotato di sistemi di sicurezza e video sorveglianza e l’episodio è stato denunciato alle autorità competenti. La riapertura dell’impianto è prevista per sabato 28 giugno. Ci scusiamo con l’utenza per il disagio”.