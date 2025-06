Ci saranno 35-38°C sulle pianure del Nord e nelle regioni tirreniche per più giorni. In Sardegna, Puglia e Basilicata è previsto che le temperature raggiungeranno i 40-42°C

Il cambiamento climatico sta provocando in Italia un aumento preoccupante di eventi meteo estremi: da ondate di caldo eccezionale a violenti temporali. Questa tendenza è destinata a continuare e al momento è in arrivo nei prossimi giorni “Pluto“, un anticiclone africano che preannuncia l’ennesima settimana di caldo intenso.

Anche quest’estate si preannuncia un’estate caldissima, a cominciare proprio da questo anticiclone in arrivo. Pluto porterà con se temperature estreme e un’afa opprimente. Questa ondata di caldo ha già colpito gran parte dell’Europa occidentale nelle ultime 48 ore: temperature tra i 32 e i 35°C tra Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Germania e picchi di 40-41°C in Spagna. Adesso, l’anticiclone sta per abbattersi sull’Italia dove il termometro segnerà 35-38°C sulle pianure del Nord e nelle regioni tirreniche per più giorni. Anche il tasso di umidità sarà molto alto.

La situazione sarà anche peggiore in Sardegna, Puglia e Basilicata, dove è previsto che le temperature raggiungeranno i 40-42°C. Tra giovedì 26 e venerdì 27 è anche possibile che nelle regioni settentrionali ci sia qualche temporale a causa di una passeggera infiltrazione di aria fresca in quota.