Il tennis italiano vive un'altra giornata storica e spera in una finale tutta azzurra: la prima incognita però è il meteo. Nel frattempo arriva il successo di Bolelli e Vavassori contro

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Roma è pronta a vivere un venerdì a forti tinte azzurre agli Internazionali d’Italia 2026, cielo permettendo. Riflettori puntati su Jannik Sinner e Luciano Darderi, impegnati nelle semifinali dell’Atp Masters 1000: l’eventuale approdo in finale di entrambi regalerebbe al tennis italiano una prima volta storica. E spezzerebbe definitivamente un tabù che dura da 50 anni, ovvero dalla vittoria di Adriano Panatta nel 1976. Il meteo però non dà tregua: il match di Darderi è stato sospeso per pioggia dopo 5 game. E le previsioni non fanno presagire un miglioramento in vista della serata.

Darderi-Ruud

Darderi parte male contro Casper Ruud: il norvegese è subito riuscito a portarsi in vantaggio di un break. L’azzurro ha conquistato il contro-break, ma poi ha perso nuovamente il servizio. Quando il primo set è stato fermato per pioggia, il punteggio dice 4 a 1 in favore di Ruud, con il norvegese che aveva la palla per conquistare un altro break. La partita è stata interrotta dopo 26 minuti di gioco, con i teloni arancioni stesi sul campo del Centrale.

Darderi-Ruud: 1-4 | Partita sospesa

Sinner e il rischio pioggia

Sinner invece dovrebbe sfirare Daniil Medvedev. Il match del numero 1 al mondo è in programma non prima delle 19. La grande incognita però è rappresentata appunto dal meteo: sul Foro Italico è arrivata la pioggia prevista nel pomeriggio, ma in serata sono attesi forti temporali. Il programma potrebbe subire diverse interruzioni. Un problema soprattutto per Sinner, che rischia di giocare molto tardi: una condizione che l’altoatesino non ha mai amato. C’è anche il rischio che la sua partita possa slittare a domani.

La vittoria di Bolelli e Vavassori

La coppia di doppio azzurra composta da Simone Bolelli e Alessandro Vavassori approda alle semifinali degli Internazionali. Gli azzurri, che in stagione hanno vinto a Rotterdam e a Madrid, hanno superato i rivali tradizionali, il finlandese Harri Heliovaara e l’inglese Henry Patten, prime teste di serie del torneo con il punteggio di 7-5 7-6 (4) in un’ora e 48 minuti. Era la quarta volta che si affrontavano in stagione, in semifinale ad Adelaide e Doha e nella finale del 1000 in Florida.

Il programma degli Internazionali oggi

CAMPO CENTRALE

Dalle 15:30

[23] Casper RUUD NOR vs [18] Luciano DARDERI ITA

Non prima delle 19:00

[1] Jannik SINNER ITA vs [7] Daniil MEDVEDEV

Non prima delle 20:30

Storm HUNTER AUS / Jessica PEGULA USA vs Mirra ANDREEVA / Diana SHNAIDER

Dove vedere gli Internazionali in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW.

Entrambe le semifinali maschili del Masters 1000 di Roma – Darderi-Ruud e Sinner-Medvedev – vengono trasmette anche in diretta tv in chiaro su TV8. La diretta streaming è disponibile gratis su tv8.it.