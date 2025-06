“Il dato più rilevante è che il Movimento 5 Stelle è uscito allo scoperto. Ha depositato un testo in cui chiede fondamentalmente si chiede di smettere di aiutare l’Ucraina, di raggiungere la pace non si sa come e di rimettersi a comprare il gas russo. E’ una mozione che poteva scrivere Putin”. A parlare è Carlo Calenda, senatore e leader di Azione, mentre commenta con i giornalisti a Montecitorio in occasione delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del consiglio europeo del 26 e 27 giugno prossimi. “La mia domanda – aggiunge polemicamente Calenda – alle altre forze del ‘campo largo’ come si può pensare di fare un’alternativa di governo con M5s che sulla Russia ha la stessa posizione di Salvini?”. Quanto a Trump Calenda sceglie un “detto napoletano”: “C’è un signore che riceve uno sputo in faccia, guarda in alto e dice piove e fa finta di niente. L’Europa sta facendo questo con Trump”.