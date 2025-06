Alla domanda, se dalla piazza contro il riarmo possa venire un richiamo in termini di costruzione della pace, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro nell’ambito del giubileo dei governanti, risponde: “è bene, è bene che ci sia una mobilitazione in generale per evitare la corsa al riarmo”.

“Rientra nel secondo appello che il Papa ha fatto: il primo sulla conversione del debito e poi quello di costituire un fondo per debellare la fame nel mondo usando i proventi destinati alla costruzione di armi”, ha aggiunto il porporato. Parolin ha parlato all’ingresso in Campidoglio, mentre risuonavano forti dal corteo anti-riarmo, che stava raggiungendo in qui momenti il Colosseo, slogan e cori contro la nuova corsa agli armamenti.

Nei giorni scorsi il cardinale aveva spiegato che “Noi speriamo e lavoriamo come Santa Sede per il disarmo nucleare, abbiamo proposto, ed anzi è già stato anche concluso, questo accordo sull’immoralità del possesso delle armi nucleari e non solo dell’uso, però evidentemente anche il disarmo nucleare deve essere condotto in maniera pacifica attraverso il dialogo e attraverso i negoziati“.