In viale Europa, quartiere Eur, si pota il doppio filare di tigli nonostante la normativa lo vieti in quel periodo. Quando si diffonde la notizia, vari cittadini si precipitano sul posto

di Italia Nostra Roma

Quello che è accaduto a Roma lo scorso 5 maggio ci sembra sconcertante per le sue conseguenze.

In viale Europa, nel quartiere Eur, stanno potando il doppio filare di tigli nonostante la normativa vieti tali interventi in quel periodo; si diffonde la notizia e vari cittadini, per lo più sconosciuti tra loro, avendo in comune il solo fatto di essere inseriti in qualche chat ad oggetto il verde urbano, si precipitano sul posto e segnalano alla Polizia municipale di Roma capitale l’intervento di potatura in corso, effettuato in pieno periodo di ripresa vegetativa e di nidificazione, dunque un illecito, quanto meno presunto, in palese violazione delle normative europee, nazionali e comunali vigenti: la legge 157/ 1992 sulla protezione della fauna selvatica che vieta qualsiasi attività disturbante la nidificazione degli uccelli; il Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma capitale (Delibera n. 17 del 2021); i regolamenti europei, nazionali e locali sulla biodiversità urbana.

C’è da dire che i cittadini – già esasperati dai continui abbattimenti, dalle motoseghe sempre in azione, dalle potature radicali che spesso sono capitozzature, peraltro anch’esse vietate – rivendicano perlomeno il rispetto della sospensione primaverile ed estiva di ogni intervento sugli alberi che invece l’Amministrazione, con una certa dose di tracotanza, non rispetta mai, ed è così da anni. I tigli di viale Europa appaiono infatti in piena vitalità e dai rami si vedono cadere nidi di cinciallegre tra la pena dei cittadini presenti. E’ fondamentale intervenire sulle piante seguendo il ritmo dei cicli della natura e non quello degli uffici amministrativi altrimenti si rischia di danneggiarle causando potenziali rischi negli anni a venire.

Ma in viale Europa arriva anche la Polizia di Stato che comincia ad identificare i cittadini presenti, lo fa con molta cortesia giustificando la cosa come un’operazione di routine e nessuno si insospettisce. Nei giorni successivi però ad alcuni di questi cittadini cominciano ad arrivare notifiche di denunce per reati di “interruzione di pubblico servizio” e di “manifestazione non autorizzata”, le ultime arrivate la settimana scorsa.

Per noi di Italia Nostra questi fatti impongono una riflessione seria e urgente.

Chi ha segnalato una irregolarità ai danni del patrimonio urbano ambientale e faunistico chiedendo il rispetto della legge è stato trattato come un problema di ordine pubblico, pur in assenza di qualsivoglia atto di violenza, blocchi stradali o comportamenti lesivi della sicurezza altrui.

I cittadini in modo pacifico e civile hanno esercitato un diritto – e un dovere – di vigilanza democratica, segnalando tempestivamente alla Polizia municipale il verificarsi di un possibile illecito in violazione delle norme ambientali e faunistiche vigenti, svolgendo un ruolo di cittadinanza attiva. L’accusa di interruzione di pubblico servizio e di manifestazione non autorizzata contro cittadini che stavano semplicemente chiedendo la tutela degli alberi e dell’avifauna è non solo del tutto fuori luogo, ma è anche politicamente inquietante poiché adombra l’applicazione selettiva delle norme sulla sicurezza in funzione di deterrente contro la partecipazione civica a tutela dell’ambiente e della salute.

Saremmo grati a Roma capitale se motivasse la legittimità dell’intervento sulle alberature di viale Europa e se rispettasse rigorosamente la normativa ambientale e faunistica ogni qualvolta autorizzi interventi sugli alberi.

Vogliamo lanciare un appello a tutte le forze politiche affinché venga tutelato il diritto dei cittadini di segnalare e di ottenere che siano fermati provvedimenti contrari alle norme ambientali e faunistiche senza che l’esercizio di tale diritto dia luogo a forme di repressione volte a limitare la partecipazione civica in difesa del bene comune. Le norme sulla sicurezza non possono essere usate arbitrariamente per limitare la partecipazione civica alla difesa del patrimonio ambientale collettivo.