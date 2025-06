Donald Trump e lo stato democratico della California. Casa Bianca annuncia che il presidente si appresta a firmare l’abrogazione delle normative californiane sulle auto elettriche. Si tratta, in particolare, di È ormai scontro aperto trae lo stato democratico della Non più solo sul fronte della repressione delle proteste contro la deportazione dei migranti. Laannuncia che il presidente si appresta a firmare l’abrogazione delle normative californianeSi tratta, in particolare, di

una deroga concessa dall’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti a dicembre, durante la presidenza di Joe Biden, che avrebbe consentito alla California di imporre che almeno l’80% dei veicoli sia elettrico entro il 2035.

Trump firmerà anche una risoluzione per annullare l’approvazione da parte dell’EPA dei piani della California di richiedere un numero crescente di camion pesanti a zero emissioni, e un’altra risoluzione sulla normativa sui bassi NOx, ovvero bassi livelli di ossido di azoto, per veicoli e motori pesanti autostradali e fuoristrada. E non è finita. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di tagliare un’ampia fetta di finanziamenti federali alla California. Lo scrive il Washington Post, citando due funzionari federali a conoscenza del piano e documenti presi in visione. Il team del presidente sta chiedendo ai dipendenti federali di elaborare motivazioni per i tagli, tra cui il mancato rispetto degli ordini esecutivi di Trump contro gli sforzi a favore della diversità e contro sprechi, frodi e abusi da parte del governo statale.

In occasione della firma degli atti di oggi, il presidente Usa è tornato a chiedere alla Federal Reserve di tagliare i tassi d’interesse “di un punto”. “Quel tizio lo deve fare”, ha detto nello Studio Ovale riferendosi al governatore della banca centrale statunitense Jerome Powell. Trump ha perfino imitato Powell, suscitando le risate delle persone presenti. “Non vedo ragioni per abbassarli”, ha detto il presidente distorcendo la voce. Ha infine rivendicato che “l’inflazione è sotto controllo” grazie alle sue politiche.