Dagli Usa sanzioni contro 4 giudici della Cpi: “Azioni illegittime contro di noi e Israele”

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha annunciato una serie di sanzioni contro quattro giudici della Corte penale internazionale, “in risposta alle azioni illegittime della Cpi contro Stati Uniti e Israele“. Una ritorsione contro l’ugandese Solomy Balungi Bossa, la peruviana Luz del Carmen Ibánez Carranza, la slovena Beti Hohler e Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou del Benin.

Bossa e Ibanez Carranza, si legge in una nota, “hanno deciso di autorizzare l’indagine della Cpi contro il personale statunitense in Afghanistan. Alapini Gansou e Hohler hanno deciso di autorizzare l’emissione di mandati di arresto da parte della Cpi nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant”.

“In qualità di giudici della Cpi, questi quattro individui hanno attivamente partecipato alle azioni illegittime e infondate della Corte penale internazionale contro l’America o il nostro stretto alleato, Israele. La Cpi è politicizzata e rivendica falsamente la piena discrezionalità di indagare, incriminare e perseguire cittadini degli Stati Uniti e dei nostri alleati”, ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio.

In base alle sanzioni, tra l’altro, “tutti i beni e gli interessi relativi ai beni delle persone sanzionate sopra descritte che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro”. Inoltre, “sono bloccati anche tutti gli individui o le entità posseduti, direttamente o indirettamente, individualmente o complessivamente, per il 50% o più da una o più persone bloccate”.