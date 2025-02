Larga parte dell’Europa condanna le sanzioni degli Usa ai giudici della Corte penale internazionale, ma l’Italia si sfila decidendo di schierarsi con Donald Trump. Ben 79 Paesi membri dell’Onu in una dichiarazione congiunta hanno preso le distanze dalla decisione degli Stati Uniti di sanzionare tutti i membri della Corte dopo il mandato di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu avvisando che c’è il rischio di “impunità”. Hanno firmato tutti i big europei – comprese Germania, Francia e Spagna – ma l’Italia non ha sottoscritto la lettera decidendo di non disapprovare formalmente l’ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti che prevede il congelamento dei beni dei giudici e la possibilità di negare visti d’ingresso, anche ai familiari.

Nella lettera, sottoscritta anche dalla Gran Bretagna, si spiega che le sanzioni “comprometterebbero gravemente tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta”, poiché la Corte “potrebbe dover chiudere i suoi uffici sul campo”, oltre ad “aumentare il rischio di impunità per i crimini più gravi e minacciare di erodere lo stato di diritto internazionale”. Va ricordato che né gli Usa né Israele riconoscono la Corte penale internazionale, istituita con lo statuto di Roma.

L’iniziativa della dichiarazione congiunta è stata avviata da un gruppo di 5 Paesi: Slovenia, Lussemburgo, Messico, Sierra Leone e Vanuatu. Tra i Paesi firmatari, che costituiscono circa due terzi dei Paesi che hanno ratificato lo statuto sulla Cpi, non c’è l’Italia, ma – oltre a Gran Bretagna e Canada – ci sono quasi tutti i membri dell’Ue: Francia, Germania, Belgio, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Lussemburgo, Estonia, Spagna, Cipro, Lettonia, Croazia, Austria e Malta.

Proprio in questi giorni, l’Italia è andata allo scontro frontale con i giudici dell’Aja per la vicenda del mancato arresto del torturatore libico Osama Almasri, che ha provocato l’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Roma con la conseguente iscrizione nel registro degli indagati di Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Neanche 24 ore si è saputo che alla Corte è giunta una denuncia nei confronti dell’Italia da parte di un rifugiato sempre per la vicenda del generale libico. E giovedì i due vice-premier Antonio Tajani e Matteo Salvini avevano detto che un’inchiesta andrebbe invece aperta proprio contro i giudici della Corte penale internazionale.

“Stanno trasformando l’Italia nel Paese delle immunità e dell’impunità, danneggiando gravemente l’immagine della nazione”, ha scritto sui social il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte contestando al Governo di non aver firmato. “Non compromettiamo l’onore del nostro Paese – è l’appello di Conte – non partecipiamo al tentativo di distruggere la giustizia internazionale. Il governo firmi subito contro le sanzioni oppure spieghi di fronte ai cittadini il perché di questo inquietante passo indietro rispetto ai nostri valori tradizionali e ai nostri obblighi internazionali”.