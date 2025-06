Il nucleare a Milano significherebbe piani di emergenza ovunque, costi in bolletta insostenibili, contaminazione del suolo per migliaia di anni e militarizzazione dei territori

Nella sottovalutazione della sinistra nazionale e di una dirigenza Ue assorbita dalle pretese di riarmo, cresce una propaganda per il ritorno del nucleare sostenuta da impegni istituzionali e da schieramenti sempre più insistenti. Non è più solo la presunzione di azzerare i referendum 1987 e 2011 da parte di Pichetto Fratin, Salvini e Meloni, o la pretesa delle lobby nucleariste operanti a Bruxelles a rompere il silenzio: ormai da più parti risuona la grancassa della inevitabilità di una transizione energetica fondata sull’atomo. Una “necessità” non più contrapposta alle rinnovabili, ma “sdoganata” in funzione della stabilizzazione della loro intermittenza con piccoli impianti di fissione disseminati sul territorio (Smr e Amr).

Il disegno si articola su più piani. Innanzitutto, si deve far credere che il risultato di ben due referendum era stato suggerito dall’emotività seguita a due eccezionali incidenti catastrofici (Chernobyl e Fukushima) e che un salto tecnologico alle porte (?) sarà in grado di evitare rischi di funzionamento e scorie esiziali attive per generazioni. Poi, si insinua che i tempi lunghi di realizzazione del “nuovo nucleare” si possono tollerare con quella dose di negazionismo dell’urgenza della crisi climatica che dall’America trumpiana varca tranquillamente l’Atlantico verso il nostro governo e la commissione Ue.

Infine, si mobilitano istituzioni opportuniste, “esperti” e comitati di ingegneri o docenti universitari a contatto con gli studenti, che, sotto la rassicurante regia di istituzioni come la Giunta lombarda qui da noi o la Commissione per la Tassonomia Verde a Bruxelles, avviino programmi di start up o promuovano joint venture tra enti del settore fossile per progettare Smr o Amr mai accreditati da alcuna agenzia preposta all’autorizzazione. Tra le righe di una propaganda senza un briciolo di rigore scientifico, si arriva addirittura alla sfrontatezza di dichiarare il ricorso all’atomo per una impossibile riduzione in bolletta, quando in tutte le pubblicazioni il costo del chilowattora nucleare risulta superiore di un ordine di grandezza rispetto a quello delle rinnovabili.

In questo rumore di grancassa a sostegno dell’energia atomica, forse l’intervento più stupefacente e al limite dell’arroganza riguarda l’imprudente uscita del presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ha siglato con l’Aiea un protocollo per il nucleare in Lombardia (!). Le sue dichiarazioni sono esemplari della leggerezza di questa offensiva: “Il nucleare rappresenta una strada sostenibile per favorire la transizione ecologica ed è una delle opzioni da sfruttare all’interno di un mix energetico green”. E ancora: “Le tecnologie moderne sono molto sicure e consentono di sfruttare al meglio questa tecnologia: parliamo di tecnologie completamente diverse rispetto al passato”.

Il nucleare con gli Smr e Amr a Milano e nella zona più popolata d’Europa significherebbe piani di emergenza ovunque, un crollo dei valori delle abitazioni e costi in bolletta insostenibili per le famiglie, ma, soprattutto, una contaminazione del suolo per migliaia di anni e una militarizzazione dei territori dovuta ai controlli del trasporto del combustibile e delle scorie verso un deposito geologico oggi nemmeno programmato. Una regione come la Lombardia, che ha acqua, monti ventosi e dove sviluppare pompaggi per accumulare energia prodotta da fonti naturali, spazio sugli edifici e le aree dismesse dove riflettere la radiazione solare con sempre maggiore efficienza, come reggerebbe la boutade di una Giunta che non ha aperto ancora la discussione nemmeno nel Consiglio Regionale? Perché coinvolgere una istituzione rilevante in una ipotesi insostenibile per i cittadini che ne dipendono?

Una chiave interpretativa la danno forse le iniziative partite a rimorchio. L’evento, dal titolo “Politica Energetica Nazionale al 2050: il Nucleare come parte del futuro?”, si svolge il 6 giugno 2025, a Bergamo. La sua presentazione è allusiva: “Le energie rinnovabili sono fondamentali per la transizione energetica, ma per raggiungere l’obiettivo del 100% di energia pulita potrebbero non bastare. Quali sono le valide alternative, compagne della transizione?” E qui l’Ordine degli ingegneri della provincia di Bergamo ritiene che si debba far luce sul possibile ruolo dell’energia nucleare nell’Italia del futuro. L’ordine degli ingegneri non solo promuove, ma distribuisce crediti formativi e invita gli studenti. Intanto, a Piacenza ci si prepara per giugno 2026 alla seconda edizione (la prima senza riscontro) del Nuclear Power Expo, la “prima mostra-convegno italiana dedicata al comparto dell’energia nucleare”.

Tutte proliferazioni sostenute dall’offensiva pro-nucleare del Ministro dell’Ambiente e della coalizione di governo che avviene in un silenzio della sinistra divisa anche al suo interno, sia a livello nazionale che europeo. Al Consiglio “Competitività” dell’Ue di giovedì 22 maggio (v. Bruxelles, 25/04/2025 Agence Europe), diversi ministri europei favorevoli all’energia nucleare hanno accolto con favore l’ammorbidimento della posizione della Germania nell’ambito della nuova coalizione guidata da Friedrich Merz. “Abbiamo concordato – ha detto la Ministra svedese dell’Energia – che le tecnologie a basso contenuto di CO2 avranno la priorità nella tassonomia. Accogliamo quindi con favore il ritorno della Germania a una politica energetica meno ideologica e più scientifica (…). Avevamo già la maggioranza in questa direzione. Possiamo andare ancora oltre con i tedeschi a bordo”.

Sarebbe bene non sottovalutare un autentico cambio di marcia, per cui il ritorno del nucleare copre anche un revival del gas sotto le spoglie del Gnl che Trump ha concordato con Meloni a New York.