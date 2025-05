Il giovane di FI contro Vannacci (senza citarlo): “Generale della codardia, aberrazioni su gay, neri e disabili. Vergogna”. Standing ovation

Di sicuro non scorre buon sangue tra i giovani di Forza Italia e Roberto Vannacci. Dal palco del congresso nazionale dei giovani, sul quale è atteso, tra lo stupore generale, anche Fedez, Simone Leoni, candidato segretario nazionale Forza Italia giovani, ha attaccato (senza mai citarlo direttamente) il leghista. Parlando di “personaggi” della politica “completamente sconnessi dai tempi in cui viviamo” che “invece che adottare un approccio inclusivo ne adottano uno escludente”, Leoni ha attaccato: “Persone che invece che essere generali a capo di un armata del bene verso il prossimo, scelgono di essere generali della codardia e della discordia per mero calcolo politico”. Persone, ha proseguito, che dovrebbero “vergognarsi” perché “pur di avere un voto” o “vendere un libro” dicono “che i bambini disabili vanno separati dagli altri, che chi ha la pelle nera non è italiano, che chi è gay non è normale”. Il giovane azzurro ha aggiunto che, per colpa di queste affermazioni, ci sono persone che stanno male, che soffrono, e “coetanei che arrivano a togliersi la vita”. “Vergogna – ha incalzato – E per cosa poi, per qualche voto in più?”.