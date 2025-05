Collassa un ghiacciaio in Svizzera: sepolto il villaggio di Blatten. Disperso un uomo di 64 anni

Una enorme massa di roccia e ghiaccio, proveniente dal ghiacciaio Birch delle Alpi svizzere, è franata nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio, ricoprendo quasi interamente il villaggio alpino di Blatten nel cantone svizzero del Vallese. Secondo quanto riportato dalla polizia regionale, sono in corso operazioni di ricerca e soccorso con l’ausilio di un drone dotato di termocamera: al momento risulterebbe disperso un uomo di 64 anni.

Vista la criticità della situazione, nei giorni scorsi le autorità avevano ordinato l’evacuazione dal villaggio di circa 300 persone, oltre a tutto il bestiame, proprio per il timore che il ghiacciaio, pari a 1,5 milioni di metri cubi, potesse crollare. La massa si è infatti staccata in un colpo intorno alle 15.20, provocando “gravi danni agli edifici e alle infrastrutture”, ha riferito l’agenzia stampa svizzera Keystone-ATS. “Quello che posso dire al momento è che circa il 90% del villaggio è coperto o distrutto – ha dichiarato all’emittente locale Canal9 Stephane Ganzer, capo della sicurezza del Canton Vallese – quindi si tratta di una catastrofe di grandi proporzioni avvenuta qui a Blatten”. Tra le conseguenze anche un terremoto di magnitudo 3,1 sulla scala Richter e l’ostruzione del fiume Lonza, situazione che secondo Ganzer “potrebbe peggiorare”. Sul posto è presente l’esercito, mobilitato non appena rilevato un acceleramento nei movimenti del ghiacciaio.

Durante una conferenza stampa, il ministro svizzero dell’Ambiente Albert Rösti ha definito quanto accaduto “un evento straordinario” e ha assicurato che il governo prenderà provvedimenti per aiutare gli abitanti che hanno perso le loro case.