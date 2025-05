Napoli, è l’ora delle scelte: un vertice decisivo tra De Laurentiis e Conte. Già pronto il piano B con Allegri

I festeggiamenti terminano oggi. Dopodiché, si pensa al futuro. Che comincia oggi. Banalissimo gioco di parole, scontato: ma è così. Il Napoli non può già più aspettare . Non vuole, anzi, aspettare: ricadere nello stesso errore commesso per il post Spalletti sarebbe esiziale. Servono idee chiare e direzioni precise, tutte prerogative che questa volta De Laurentiis ha imposto al suo direttore sportivo Manna e che Manna stesso sta cercando di applicare nel migliore dei modi.

Bilico Conte

Notizie contrastanti, voci anche pubbliche diverse. Prima le parole felici ma secche nel momento in cui si alzava il trofeo: “Io o e il presidente siamo due vincenti, magari interpretiamo la vittoria in modo diverso ”, aveva detto Conte; “ Io non trattengo nessuno, ma se l’allenatore vuole restare, allora ben venga! ” aveva replicato De Laurentiis. Quindi le dichiarazioni in occasione della grande festa di ieri a Napoli, quando due pullman scoperti hanno portato in trionfo la squadra per la città, con 200mila persone ad acclamarla. “ Ci piacerebbe continuare con Conte, vedremo… ”, ADL dixit . “ Difficilmente da altre parti si respira un’atmosfera così ”, la replica dell’allenatore. E poi, voce fuori dal coro, Oriali: “ Mi piacerebbe tanto continuare qui”. Ma cosa succederà ora? Oggi, martedì 27 maggio, la squadra sarà accolta in Vaticano e andrà in udienza da Papa Leone XIV. Poi le parti (allenatore e dirigenza) si incontreranno davvero, tra mercoledì e giovedì. Conte sa che le sue richieste difficilmente verranno esaudite, ma vuole comunque sentirselo dire. E poi, nel caso, vorrà salutare. Ma senza sbattere la porta, come qualche volta è capitato in passato. Con la famiglia De Laurentiis il rapporto è disteso. Ma un conto sono i rapporti personali, un altro quelli professionali.

E ADL cosa farà? La risposta, questa volta, già c’è. Nessun casting, ma una linea precisa: Massimiliano Allegri è già stato bloccato. L’ex Juventus è comunque tentato dal Milan (qualche contatto con il nuovo ds Tare c’è stato), ma i campani sono avanti. Molto più avanti. Se quindi Conte dovesse salutare (e lo si saprà nelle prossime ore), allora Allegri dovrebbe già firmare. Soluzione immediata, netta. Che peraltro ricorda quanto avvenuto nel 2014, quando Conte lasciò la Juve e Marotta e Paratici si affidarono proprio ad Allegri. Una scelta che si rivelò decisamente vincente. Perlomeno in Italia.

Mercato ambizioso

Detto dell’allenatore, c’è il mercato. E anche in questo caso, il Napoli vuole subito dare un segnale sia alle rivali (italiane e non), sia ai suoi tifosi. Non si smantella, l’asticella anzi si alza ancora. E l’accordo per De Bruyne (che si era avvicinato nei giorni scorsi) è veramente un passo. Lo stesso De Laurentiis, ieri, è stato chiaro: “ Ho parlato con lui, credo abbia già comprato una meravigliosa villa qui… ” ha detto in occasione della festa scudetto. Più esplicito di così, davvero non poteva essere . L’ex centrocampista del Manchester City vestirà l’azzurro di Napoli: un colpo a parametro zero che regala esperienza e tanta, tantissima qualità non solo alla squadra, ma a tutta la Serie A. Vederlo in squadra con McTominay e Anguissa già fa luccicare gli occhi dei tifosi. Non sarà l’unico innesto, certo. E molto dipenderà anche da chi siederà in panchina. Ma un’occasione così andava presa e il Napoli non ha perso tempo. A dimostrazione che dal passato si può imparare eccome.