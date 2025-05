Napoli, il giorno dopo lo scudetto: quasi 100 feriti, lunedì scuole chiuse, “martedì la squadra incontrerà il Papa”

L'entusiasmo per il quarto Scudetto è incontenibile in città. L'Amministrazione Comunale ha stanziato un importo di circa 500 mila euro per festeggiare il titolo

In queste ore Napoli è una città in festa. Ieri sera, 23 maggio, la squadra di Antonio Conte ha battuto 2-0 il Cagliari allo Stadio Maradona diventando campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Un traguardo definito come “un miracolo” dallo stesso tecnico leccese e che il giorno dopo il trionfo sta facendo celebrare senza freni l’intera città. Un eccesso di baldoria che ha portato momentaneamente il bilancio dei feriti nei pronto soccorso a quota 98 persone.

Il bollettino con il dato – ancora “parziale“, viene precisato – è stato diffuso via social dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate (Nti) e include anche un morto. “Per i festeggiamenti di Capodanno – sottolinea Nti – i feriti sono stati 36“. Nel dettaglio, il bollettino postato dall’associazione elenca una lunga serie di interventi: al Vecchio Pellegrini si contano 18 feriti (anche per fuochi pirotecnici), 2 stati etilici, 1 sincope, 1 stato d’ansia; all’ospedale San Paolo 16 feriti (traumi e ustioni per fuochi d’artificio) e 1 accoltellato. Al Cardarelli un morto (uomo di 47 anni) per incidente stradale e un pedone investito (ferito). Nelle Tende della Asl Napoli 1 in piazza Plebiscito 52 persone si sono affidate alle cure dei sanitari dei Punti di Primo Intervento (Ppi); infine nel Ppi Stadio Maradona sono stati assistiti 5 feriti.

Nonostante questo bilancio, i festeggiamenti non termineranno certo a breve. Anzi, il prossimo lunedì resteranno chiuse le scuole dei quartieri San Ferdinando, Chiaia e Posillipo. È quanto prevede una ordinanza sindacale del Comune di Napoli che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1 come richiesto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La festa per lo Scudetto, con il passaggio dell’autobus scoperto con la squadra è in programma lunedì 26 maggio nel pomeriggio a partire dalle ore 15 e prevede una sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo, con 2 bus scoperti a bordo dei quali viaggerà la squadra. L’evento si svolgerà nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria. L’Amministrazione Comunale ha stanziato un importo di circa 500mila euro, che prevede anche l’allestimento di diversi maxischermi in città. A tutela dell’incolumità pubblica si prevede la delimitazione dell’intero percorso dei bus (circa 2,5 km) mediante l’utilizzo di transenne anti-ribaltamento.

Il programma della festa proseguirà anche il giorno seguente: “Martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi”, ha annunciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Crc all’indomani della vittoria dello scudetto. “Da qui in poi dobbiamo continuare a cavalcare quest’onda di una Napoli vincente come idea: dobbiamo riprenderci il ruolo che nel mondo ci spetta, come città e filosofia – ha aggiunto – Ieri siamo arrivati ad oltre 52 schermi che hanno dato l’opportunità a tutti di assistere a questa meravigliosa consacrazione e di farlo senza incidenti. È una vittoria anche per il calcio italiano”.