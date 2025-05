Scudetto del Napoli, via Caracciolo è già un delirio di tifosi per la parata dei giocatori: atteso il pullman

Cori, fumogeni azzurri, striscioni. Via Caracciolo è già un delirio in attesa che i giocatori campioni d’Italia sfilino a bordo del pullman scoperto che farà il giro della città. Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto venerdì scorso, all’ultima partita di campionato, battendo il Cagliari per 2 a 0. Al secondo posto l’Inter, nonostante la vittoria (sempre per 2 a 0) contro il Como. Qui il percorso e gli orari della festa.