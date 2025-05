“So che De Bruyne ha già comprato una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e il suo figlio di 9 anni in videochiamata ed è stata una bellissima visione. Sono una coppia, anzi un triplete con il bambino, fantastico, veramente straordinario”. Queste sono le parole presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rilasciate ai microfoni della Rai durante la festa scudetto che si sta svolgendo in città, a proposito del calciatore del Manchester City su cui il Napoli ha messo le mani. Le parole di De Laurentiis sanno di ufficialità: Kevin De Bruyne, salvo clamoroso colpi di scena, sarà un giocatore del Napoli.

“Se possiamo darla come notizia? No, ancora no. Finché non è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo seri”, ha detto De Laurentiis a bordo del bus scoperto che sta attraversando il lungomare partenopeo. L’approdo del centrocampista belga in Italia però è quasi realtà, come testimoniato anche da questa rivelazione del presidente del Napoli. Le parti sono a lavoro per limare gli ultimi aspetti legati al suo trasferimento tra cui l’accordo economico, ma il calciatore ha dato la sua piena disponibilità a indossare la maglia dei partenopei. La villa che ha comprato De Bruyne è a Marechiaro. Il suo stipendio invece sarà da superstar: un bonus di 10 milioni alla firma, più un biennale da 5,5 milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo anno.

Ma non è tutto. Nel corso delle celebrazioni, De Laurentiis ha anche avuto modo di parlare del futuro di Antonio Conte. Dopo la vittoria dello Scudetto si fanno infatti sempre più insistenti le voci riguardo un suo probabile addio. A riguardo, il presidente del Napoli ha affermato: “Gli allenatori hanno un contratto. Se vogliono rimanere noi siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso“. Chissà che l’arrivo di De Bryune non possa servire proprio a convincere Conte a non salutare Napoli.