Roland Garros, ora tocca a Cobolli, Berrettini e Arnaldi: l’Italia può puntare all’en-plein | Il programma di sabato e gli orari

Non ci sarà Jannik Sinner – eliminato da Juan Manuel Cerundolo dopo esser crollato nel terzo set – ma le speranze dell’Italia al Roland Garros sono ancora più vive che mai. Tre infatti gli azzurri rimasti in corsa nello Slam parigino, alla ricerca di un posto ai quarti di finale nella parte di tabellone alta, dove non c’è nessun big e nessun favorito per la vittoria finale. Il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli (numero 10 del seeding, dietro solo ad Auger-Aliassime in quel lato di tabellone), che affronta Learner Tien (numero 18 del tabellone) alle ore 12, sul Philippe-Chatrier. Stesso campo e stesso orario di Sinner contro Juan Manuel Cerundolo, ma le condizioni atmosferiche sabato saranno differenti (a Parigi è previsto un cielo nuvoloso).

Poi tocca a Matteo Berrettini, che sfida l’argentino Francisco Comesana nel secondo match sul Simonne-Mathieu. Scende in campo non prima delle 13. Infine l’ultimo italiano è Matteo Arnaldi, che affronta il belga Raphael Collignon (numero 62 del ranking) nel terzo match sul campo numero 14.

Roland Garros 2026, gli italiani in campo sabato: gli orari

Flavio Cobolli – Learner Tien : ore 12 , campo Philippe-Chatrier

– : , campo Philippe-Chatrier Matteo Berrettini – Francisco Comesana : non prima delle 13:00, campo Simonne-Mathieu

– : campo Simonne-Mathieu Matteo Arnaldi – Raphael Collignon : terzo match, campo 14

Roland Garros, il programma completo di sabato 30 maggio

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle 12:00

Flavio Cobolli – Learner Tien

A seguire

– A seguire Diane Parry – Amanda Anisimova

Non prima delle 16:00

– Non prima delle 16:00 Coco Gauff – Anastasia Potapova

Non prima delle 20:15

– Non prima delle 20:15 Felix Auger Aliassime – Brandon Nakashima

COURT SUZANNE-LENGLEN

Dalle 11:00

Iva Jovic – Naomi Osaka

A seguire

– A seguire Aryna Sabalenka – Daria Kasatkina

A seguire

– A seguire Moise Kouame – Alejandro Tabilo

A seguire

– A seguire Jaime Faria – Frances Tiafoe

COURT SIMONNE-MATHIEU

Dalle 11:00

Maria Sakkari – Maja Chwalinska

Non prima delle 13:00

– Non prima delle 13:00 Matteo Berrettini – Francisco Comesana

A seguire

– A seguire Victoria Mboko – Madison Keys

COURT 14

Dalle 11:00

Francisco Cerundolo – Zachary Svajda

A seguire

– A seguire Anna Kalinskaya – Camila Osorio

A seguire

– A seguire Matteo Arnaldi – Raphael Collignon

COURT 7

Non prima delle 12:00

Diana Shnaider – Oleksandra Oliynykova

A seguire

– A seguire Juan Manuel Cerundolo – Martin Landaluce

Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.