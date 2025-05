Unicredit ricorre al Tar sul Golden Power. Savona attaccato da Fdi: “Se non gradito lascio Consob”

“La Consob ha applicato la legge. Nel provvedimento ci sono una serie di ‘visto’ ed un ‘considerato’. Ebbene la considerazione è che a un certo punto in una situazione di incertezza il mercato non è in grado di decidere e quindi diamo il tempo per chiarire”. Il presidente della Consob Paolo Savona, intercettato al Festival dell’Economia di Trento, tira dritto sulla decisione presa dalla Vigilanza dei mercati di prorogare l’offerta di Unicredit su Bpm, accogliendo le istanze della banca di Andrea Orcel che si trova nella morsa delle imposizioni del governo in cambio del via libera all’acquisizione della banca vicina alla Lega.

“Nostro compito – ha spiegato Savona rispondendo alle critiche della stessa Bpm – è proteggere i risparmiatori e la trasparenza, per fare prendere a loro le scelte giuste e razionali. Con l’incertezza c’è bisogno di più tempo”. Quanto ai dubbi avanzati sulla correttezza della scelta, il presidente dell’Authority ricorda che “la Consob è un organo collegiale che lavora con gli uffici, quello legale, degli emittenti, della trasparenza del mercato, e quindi il risultato è la somma di tutte queste riflessioni”.

L’economista 88enne taglia corto anche con la politica e, in particolare, con il consigliere economico di Fdi Marco Osnato che in sostanza lo ha accusato di imprudenza per il fatto di aver accolto un’istanza di Unicredit “che potrebbe far apparire erronee le valutazioni fatte da Palazzo Chigi”, come ha detto il presidente della commissione Finanza della Camera giovedì sera. “Io sono sempre pronto ad andarmene. Io vado via quando, ad un certo punto, non sono più gradito e questo in tutte le istituzioni – replica Savona – Finché sono gradito resto sennò vado via. Ho una età tale che la saggezza incombe e significa che quando uno è saggio se ne deve andare in queste condizioni”.

Dal canto suo Unicredit sottolinea che la “sospensione è finalizzata a lasciare il tempo necessario per fornire agli investitori di UniCredit e di BPM informazioni chiare e adeguate, che consentano loro di valutare con cognizione di causa l’Offerta, tenendo conto dell’esercizio del “golden power” e delle relative prescrizioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile”. La banca in una nota fa sapere che “rimarrà impegnata nelle discussioni con gli organi governativi competenti per ottenere un riscontro conclusivo sulla portata e sull’interpretazione delle prescrizioni e, ove possibile, per trovare un percorso reciprocamente condiviso che soddisfi tutti i requisiti legali e normativi applicabili”.

Ma soprattutto Unicredit annuncia che farà “ricorso al Tar del Lazio e supporterà l’UE nel suo esame della situazione”, allo scopo di “sciogliere le riserve esistenti sulla legittimità del “golden power” così come applicato in questo caso ai sensi del diritto italiano e dell’UE”. Indipendentemente dall’esito del ricorso, fanno sapere dall’istituto di Andrea Orcel, il ricorso “è una linea d’azione prudente per ottenere chiarezza e una valutazione formale indipendente sulla corretta applicazione del golden power al caso specifico”.