Renzi prende in giro Lollobrigida: “È teologo, capostazione e aspirante Nobel per la medicina. Ma quando fa il ministro?”

“Abbiamo un ministro dell’Agricoltura che ha incarichi plurimi, notoriamente negli ultimi anni ha scritto pagine importanti di teologia, ha detto come vi sia stata una moltiplicazione del vino. Noi credevamo nel Vangelo che ci fosse solo la moltiplicazione dei pesci… abbiamo un ministro aspirante Nobel per la medicina: ha spiegato che bere troppa acqua fa male, un ministro che si occupa di pace nel mondo, assicurando che una buona cena risolve tante questioni internazionali, un ministro che è un fashion stylist, per non dimenticare la sua carriera di aspirante capostazione che ferma i terni en passant e che nel frattempo sarebbe ministro Agricoltura”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Iv, al question time in Senato rivolgendosi al ministro Francesco Lollobrigida.