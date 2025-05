Uno storico bis a Roma. Dopo il titolo in singolare, Jasmine Paolini diventa campionessa degli Internazionali 2025 anche in doppio, in coppia con Sara Errani. Le due stelle del tennis femminile italiano confermano così il titolo vinto un anno fa sempre sulla terra rossa del Foro Italico. In attesa del gran finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Paolini ed Errani hanno regalato sul campo Centrale l’antipasto perfetto: battuta in finale la coppia Kudermetova-Mertens con il punteggio di 6-4 7-5.

