Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Sarà l’undicesima sfida tra i due tennisti più forti al mondo a decidere chi sarà il campione degli Internazionali d’Italia 2025: “Una battaglia” – così l’ha definita lo spagnolo – che in passato ha sempre regalato match epici e colpi pirotecnici. La cornice sarà quella del Foro Italico, a casa di Sinner, che sogna di diventare Re degli Internazionali per la prima volta in carriera, emulando così il trionfo di Adriano Panatta del 1976 che tuttora è l’ultimo titolo italiano a Roma nel singolare maschile. A cercare di impedirglielo sarà ovviamente Alcaraz, la grande nemesi, l’unico avversario contro cui Sinner ha sempre perso nel 2024 e che oggi è anche l’ultimo ad averlo sconfitto. Dopo aver già infranto i sogni di gloria di Musetti in semifinale, lo spagnolo proverà a mettere di nuovo i bastoni tra le ruote al campione azzurro e di rovinare così la festa al pubblico italiano, pronto invece a sostenere il numero uno al mondo in un Centrale che sarà pieno e a tinte tricolore. O meglio, arancioni.

Sinner vs Alcaraz: i precedenti e lo stato di forma

Quella di Roma sarà l’undicesima sfida tra Sinner e Alcaraz, l’ennesimo tassello di una rivalità che con ogni probabilità segnerà questa generazione del tennis mondiale. Dieci i precedenti: a spuntarla con sei vittorie contro quattro è lo spagnolo, reduce da tre successi consecutivi contro il rivale italiano. Ovviamente non considerando la vittoria di Sinner al Six Kings Slam, torneo amichevole. Alcaraz infatti si è aggiudicato le semifinali a Indian Wells e al Roland Garros, oltre alla finale di Pechino del 2 ottobre 2024, in quella che ad oggi è ancora l’ultima sconfitta subita da Sinner. Sempre nella capitale cinese, nel 2023, è arrivato invece l’ultimo successo ufficiale dell’italiano, che ha vinto anche il loro unico incrocio su terra in una finale, a Umago nel 2022.

Se nei precedenti è Alcaraz ad avere un vantaggio sostanziale, l’italiano può contare su una continuità e una solidità che forse lo spagnolo non ha ancora raggiunto. Sinner è reduce da una striscia di 26 vittorie consecutive ed è ancora imbattuto negli unici due tornei disputati in questa stagione. Ha anche vinto 42 degli ultimi 43 incontri da agosto 2024 ad oggi ed è alla sua terza finale consecutiva in un Master 1000 dopo Cincinnati e Shanghai, entrambe vinte dal talento nativo di San Candido, che ora cerca la consacrazione sulla terra rossa di casa, a Roma. Leggermente inferiore, invece, il rendimento di Alcaraz, che ad inizio stagione ha dimostrato di non poter contare sulla stessa continuità di Sinner. Sulla terra, però, lo spagnolo sembra trasformarsi: in Italia arriva la terza finale consecutiva per lui dopo Montecarlo e Barcellona, la prima a Roma, dove punta all’ultimo “big title” su terra che ancora manca nella sua bacheca.

“Ogni volta che gioco contro di lui è sempre una battaglia, è sempre molto dura ma anche bellissima, sono partite che adoro giocare”, ha detto Alcaraz dopo la semifinale vinta contro Musetti. Una sfida nella sfida dunque con Sinner, che dopo aver spazzato via i dubbi dettati da una sospensione prolungata darà “tutto quello che ho”, come ha confessato lui stesso in conferenza stampa, per alzare il livello e giocare alla pari con lo spagnolo: l’obiettivo è mettere le mani sugli Internazionali d’Italia, sfatando così un tabù azzurro che resiste ormai da quasi mezzo secolo.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca la finale e dove vederla in tv e streaming

Appuntamento da non perdere, dunque, sul Centrale del Foro Italico: la finale tra Sinner e Alcaraz è in programma per domenica 18 maggio, a partire dalle ore 17. La diretta viene trasmessa in chiaro su Rai1 ed è visibile anche sui canali di Sky Sport (per gli abbonati). Il match è disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.