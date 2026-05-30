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Ultimo aggiornamento: 15:50

MotoGp, Fernandez domina la sprint al Mugello: Di Giannantonio unico italiano sul podio. 4° Bezzecchi | Ordine d’arrivo e classifica

di Redazione Sport
Lo spagnolo chiude davanti al connazionale Jorge Martin, entrambi premiati dalla scelta della gomma media al posteriore. Marc Marquez parte forte, poi al traguardo è quinto davanti ad Aldeguer e Bagnaia
MotoGp, Fernandez domina la sprint al Mugello: Di Giannantonio unico italiano sul podio. 4° Bezzecchi | Ordine d’arrivo e classifica
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Raul Fernandez domina la Sprint Race del Mugello. Lo spagnolo chiude davanti al connazionale Jorge Martin, entrambi premiati dalla scelta della gomma media al posteriore. Gara in rimonta per Fabio Di Giannantonio, che chiude terzo, mentre il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, ha chiuso in quarta posizione. Marc Marquez parte forte, poi al traguardo è quinto davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Un solo italiano sul podio, ma i piloti azzurri sono competitivi e l’hanno dimostrato anche nelle qualifiche della mattinata, con Marco Bezzecchi che ha ottenuto una super pole position e partirà primo nella gara in programma domani.

L’ordine di arrivo

La classifica del mondiale

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