Vingegaard è un gigante: vince anche la 20esima tappa e conquista il Giro d’Italia. Ciccone è il migliore degli scalatori | La classifica generale

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Jonas Vingegaard è il padrone assoluto del Giro d’Italia 2026. Il campione della Visma-Lease a Bike trionfa anche nella ventesima e penultima tappa, la Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo di 200 chilometri, e blinda la maglia rosa. Il danese, autore di cinque successi in questa 109esima edizione della corsa Rcs, precede di oltre un minuto sul traguardo l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo. Entrano nella top 10 di giornata anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), ottavo e decimo. Proprio Piganzoli ha provato a insidiare Eulalio per la maglia bianca, ma senza successo. Giulio Ciccone difende la maglia azzurra conquista ieri e vince la classifica dedicata agli scalatori. Domani ci sarà il gran finale con la ventunesima ed ultima frazione del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 chilometri.

“Sono un ciclista, mi piace vincere. Quando è stato possibile, ho cercato di farlo. Sono andato per la tappa oggi, ho avuto una grande giornata e sono stato sostenuto dalla squadra. Dopo cinque vittorie di tappa, domani andrò a Roma per godermela. Sono partito da lontano perché volevo provarci. Abbiamo dovuto cambiare i piani in corsa dopo i problemi di Kuss“. A parlare è Jonas Vingegaard, danese della Visma Lease a Bike, ai microfoni di Eurosport. Quello della ventesima tappa è un successo che gli ha consentito di blindare definitivamente la maglia rosa: domani a Roma la premiazione.

A vincere la maglia bianca è invece Afonso Eulalio, miglior giovane del Giro: “Dopo ieri ero un po’ demoralizzato però ho trovato dentro di me le forze per affrontare quest’ultima settimana. Ho sofferto tanto ma sono così contento di aver ottenuto questa maglia bianca“, ha spiegato a Rai Sport al termina della penultima tappa del Giro d’Italia con arrivo a Piancavallo, che lo ha appunto consacrato leader della maglia bianca Conad come miglior giovane. “Da qui in poi ricomincerò a pensare ad altre cose, alle classiche – ha aggiunto il corridore portoghese della Bahrain Victorious – Però continuerò a fare il mio lavoro all’interno della squadra per crescere ancora”.

Giro d’Italia, la classifica generale