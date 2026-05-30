Choc Sterling: fa un incidente e viene arrestato con l’accusa di guida sotto effetto di droghe

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L’ex nazionale inglese Raheem Sterling è stato arrestato con l’accusa di guida sotto l’effetto di stupefacenti dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Guida sotto l’effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico: queste le accuse per l’ex giocatore del Manchester City tra le tante. Il suo arresto è avvenuto giovedì mattina, dopo che una Lamborghini si è scontrata con le barriere sulla M3 nell’Hampshire. L’esterno del Feyenoord è stato rilasciato su cauzione in attesa delle indagini. Nella dichiarazione rilasciata a The Athletic dalla polizia dell’Hampshire si legge: “Poco prima delle 9 di giovedì, abbiamo ricevuto segnalazioni di una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, vicino allo svincolo di Minley. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati feriti. L’autista, un uomo di 31 anni del Berkshire, è stato arrestato con l’accusa di guida sotto l’effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. È stato rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini.”

Una notizia che ha subito fatto il giro del mondo e ha rimesso il calciatore inglese al centro della cronaca internazionale. Sterling oggi è al Feyenoord, ma è in Premier League che ha dato il meglio di sé negli anni passati: l’esterno inglese ha collezionato 396 presenze in Premier League prima affermandosi al Liverpool, poi trasferendosi al Manchester City nel 2015, vincendo quattro titoli in massima serie inglese. Poi è passato al Chelsea dal City nell’estate del 2022 per 47,5 milioni di sterline (65,5 milioni di dollari). Sterling ha trascorso la stagione 2024-25 in prestito all’Arsenal, ma al suo ritorno non è mai riuscito a imporsi sotto la guida tecnica di Enzo Maresca. Con la nazionale inglese ha collezionato 82 presenze tra il 2012 e il 2022, segnando 20 gol. Oggi gioca in Olanda, con il Feyenoord, club con cui ha collezionato soltanto 8 presenze e un assist.