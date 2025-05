Il Remigration summit in corso a Gallarate: l’evento di estrema destra anticipato alle 9

La location non è stata ufficializzata fino a sabato mattina: la cittadina in provincia di Varese era una delle accreditate

È in corso dalle 9 al teatro comunale Condominio di Gallarate (Varese) il Remigration summit, il raduno europeo anti-immigrazione promosso da diverse sigle dell’estrema destra. La location non è stata ufficializzata fino a sabato mattina, il giorno stesso dell’evento: si sapeva solo che sarebbe stato vicino all’aeroporto di Malpensa, dove sono arrivati i circa quattrocento militanti attesi. Anche l’orario è stato anticipato di quasi sei ore, dalle 14.30 (come originariamente previsto) alle 9. La convocazione ai partecipanti è arrivata via mail alle 6.

La scelta di Gallarate per ospitare il summit era una delle più accreditate alla vigilia insieme a Milano. Venerdì il sindaco della cittadina, il leghista Andrea Cassani, frenava: “Gallarate può essere una sede, ma ci sono anche altre location. Sono solo stati più bravi a tenerle nascoste”. “È stato deciso di fare questa manifestazione a Gallarate, le misure per garantire l’ordine pubblico prese da Questura e Prefettura sono imponenti e adeguate. Mi auguro che vada tutto bene perché è giusto che tutti possano manifestare le proprie idee”, commenta ora.