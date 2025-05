“Il fascismo non è un’opinione”, il presidio a Gallarate contro il Remigration Summit – Video

Sono circa 200 i partecipanti al presidio organizzato dal centrosinistra a Gallarate, in provincia di Varese, come contro manifestazione al Remigration summit, l’evento organizzato dall’ultradestra al teatro Gassmann e in corso dalle 9 di oggi. Al grido di “vergogna” i partecipanti sono ritrovati in piazza Libertà. “Non accettiamo che la nostra città sia teatro di messaggi d’odio” ha detto il senatore del Pd, Alessandro Alfieri. “È importante essere presenti per contrastare iniziative che alimentano odio, insicurezza e conflitti sociali” ha aggiunto il consigliere regionale dem Samuele Astuti.