Gaza, Tajani: “Al governo israeliano diciamo ‘basta, la reazione c’è stata e ora arriviamo alla pace'”

“Non vorremmo più vedere soffrire la popolazione palestinese. Basta attacchi, arriviamo a un cessate il fuoco, liberiamo gli ostaggi, ma lasciamo in pace un popolo che è stato vittima di Hamas, che ha dato vita a questa guerra”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Noto in occasione della convention “Forza Italia, Forza di Territorio”. “Dobbiamo anche dire al governo israeliano ‘basta, la reazione c’è stata, garantite la vostra sicurezza ma arriviamo alla pace’“, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio. A novembre Tajani aveva dichiarato che, in caso Benjamin Netanyahu fosse arrivato in Italia, non sarebbe stato arrestato, come chiesto dalla Corte penale internazionale.