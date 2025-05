Spese militari, Silvestri (M5s): “Raggiunto il 2% del Pil? Harry Crosetto Potter spieghi dove ha trovato 10 miliardi in una notte”

“Chiediamo un’informativa urgente, anzi urgentissima al ministro Crosetto o al ministro Tajani, perché dai loro annunci abbiamo scoperto che l’Italia in una notte ha raggiunto il 2% del Pil per le spese militari. In una notte, cioè giovedì scorso stavamo all’1,5 e ora siamo al 2″. Così il deputato M5s, Francesco Silvestri, intervenendo alla Camera. “Visto che il bilancio integrato della Difesa nell’ultima legge finanziaria era di meno di 35 miliardi e che il 2% del Pil sono invece 45 miliardi, gli italiani vorrebbero sapere dove il ministro Henry Crosetto Potter ha trovato in una notte 10 miliardi da poter investire nella spesa militare, mentre fuori c’è un Paese ossessionato dai problemi della sanità, del caro bollette e del carovita”, ha ironizzato ancora Silvestri. “Visto che il ministro Tajani ha anche aggiunto che il documento che attesta questo risultato è già stato inviato al segretario generale della Nato Rutte – ha concluso . ce lo potete far arrivare anche a noi umili parlamentari? Vogliamo capire se avete fatto un gioco delle tre carte o siete andati a svaligiare qualche fondo dello Stato utile ai cittadini”.