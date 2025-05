Edi Rama si inginocchia di fronte a Meloni. Le premier scherza: “Lo fa solo per essere alto quanto me” – Video

Edi Rama in ginocchio davanti a Giorgia Meloni. È successo quando la presidente del Consiglio è arrivata al vertice della Comunità politica europea. Vedendola scendere dall’auto, Rama – che l’attendeva sotto la pioggia sul red carpet in piazza Skanderbeg – si è inginocchiato in segno di estrema galanteria. “Lo fa solo per essere alto quanto me”, ha scherzato Meloni mentre Rama si alzava per salutarla. Il premier albanese, sempre attentissimo al look, indossa un paio di scarpe di ginnastica bianche con il logo della Comunità Politica Europea, una stella giallo-blu. Meloni, dopo aver parlato brevemente alla stampa, si è poi recata al summit, che ha luogo nell’edificio dell’Opera Nazionale, situato sulla piazza dedicata all’eroe tardo-medievale albanese.