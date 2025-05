La battuta di Edi Rama che fa ridere i leader europei: “Benvenuta a Meloni a nome del popolo del protettorato d’Albania”

“Benvenuta a Meloni a nome del popolo del protettorato d’Albania“. Così il primo ministro albanese, Edi Rama, ha introdotto la presidente del Consiglio italiana al vertice della Comunità politica europea, a Tirana. La frase ha fatto ridere i leader europei presenti, compresa Giorgia Meloni, che ha risposto: “Grazie a Edi, non per essere un protettorato ma per la sua accoglienza”. Poco prima Rama si era inginocchiato di fronte alla leader di FdI.