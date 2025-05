Il cardinale Zuppi scherza sui pronostici: “Tanti speravano in me? Io mai, prima deve vincere lo scudetto il Bologna”

“In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia – così il cardinale Matteo Maria Zuppi commentando l’elezione di Papa Leone XIV – Per principio il Papa è sempre bravo. Seguirà le orme di Papa Francesco? Sono ancora in apnea”. Il cardinale Zuppi risponde con ironia alle domande di un cronista di Alanews che lo ha intercettato in via della Conciliazione.