Papa Leone XIV, sui social è caccia alle somiglianze con Prevost: dal sindaco Gualtieri all’allenatore Ranieri

L’annuncio della proclamazione dalla loggia del palazzo Apostolico del nuovo Papa Leone XIV ha subito provocato un aumento delle interazioni sui social media: con il +86,4% con la parola “Prevost“, e l’80% per “new pope“, secondo i dati della società di analisi Arcadia. Robert Francis Prevost è il primo Pontefice statunitense e sono oltre 9 milioni le interazioni negli Stati Uniti.

In contemporanea gli utenti dei social si sono scatenati alla ricerca delle somiglianze con il nuovo Papa. C’è chi vede analogie con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Un Papa americano in piena era Trump sosia di Gualtieri che si chiama come il figlio di Fedez. Quanto se so divertiti in conclave” scrive un utente postando le due foto.

Quanto se so divertiti in conclave pic.twitter.com/FY9pfjVOzu — ApocaFede (@DrApocalypse) May 8, 2025

C’è poi vede una somiglianza con l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri: “Certo, Ranieri ha fatto un ottimo lavoro con la Roma ed è vicino alla Città del Vaticano. Tuttavia non mi aspettavo che diventasse il nuovo Papa”, scrive con ironia un altro utente.

Visst, Ranieri har gjort ett superjobb med Roma och har nära till Vatikanstaten. Att han skulle bli ny påve hade jag dock inte räknat med. pic.twitter.com/bZBFdYRFVJ — Carl (@CW_02s) May 8, 2025

C’è anche chi vede una certa somiglianza con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Oltre ai meme e ai post ironici, in totale sono quasi 20 milioni le reaction totali raccolte nelle ultime sei ore, dai post pubblici pubblicati su tutti i social media e i siti web con le parole chiave “Pope”, “Papa”, “Conclave”, “Prevost”, “new pope”.