Le reazioni alla nomina del primo papa statunitense. Trump: “Che emozione e che onore per il nostro paese”

Mentre il primo papa statunitense pronuncia le sue prime parole in italiano da pontefice, arriva il messaggio del presidente Donald Trump sul suo social Truth. “Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”, scrive Trump.

;

Esultano anche i media a stelle e strisce. “Il primo papa americano”. Con questo titolo la Cnn apre il suo sito web, così anche il New York Times e il Washingon Post. IL britannico Guardian sottolinea a sua volta “Abbiamo un papa americano”. Sono i primi siti internazionali che mettono in evidenza il fatto che il nuovo pontefice sia statunitense. Messaggio “promozionale” da Chicago. “Tutto il meglio, incluso il Papa, viene da Chicago! Congratulazioni al primo Papa americano Leone XIV! Speriamo di darti presto il bentornato a casa”, scrive su X il sindaco della città statunitense Mayor Brandon Johnson.

“Auguri a tutta la Chiesa Cattolica per l’elezione del nuovo Papa Leone XIV come Pontefice”, scrive su X il premier spagnolo, Pedro Sanchez. “Che il suo pontificato contribuisca a rafforzare il dialogo e la difesa dei diritti umani in un mondo che ha bisogno di speranza e unità”, è l’auspicio del presidente del governo socialista”. Il cancelliere tedesco di freschissima nomina Friedrich Merz si congratula con Papa Leone XIV, sottolineando che il nuovo Pontefice offre “speranza e guida a milioni di credenti in tutto il mondo in questi tempi difficili”.

“Momento storico per la Chiesa cattolica e i suoi milioni di fedeli. A Papa Leone XIV, a tutti i cattolici di Francia e del mondo, rivolgo un messaggio fraterno. In questo 8 maggio questo nuovo pontificato sia portatore di pace e speranza”, dice il presidente francese, Emmanuel Macron.

“L’Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti. Auspichiamo il continuo sostegno morale e spirituale del Vaticano agli sforzi dell’Ucraina per ripristinare la giustizia e raggiungere una pace duratura”, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Congratulazioni anche dal presidente russo Vladimir Putin: “Sono fiducioso che il dialogo costruttivo e l’interazione instaurati tra Russia e Vaticano continueranno a svilupparsi sulla base dei valori cristiani che ci uniscono”, si legge nella dichiarazione ripresa dalla Tass. “Habemus Papam! Una nuova speranza. Dio benedica Papa Leone XIV”, così su X il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Dall’altro fronte di guerra, quello in Medio Oriente, arriva la dichiarazione del presidente di Israele Isaac Herzog. “Mi congratulo con il Cardinale Robert Prevost, neoeletto Papa Leone XIV, per aver assunto questa sacra ed epocale responsabilità, il primo Papa americano. Le invio i miei più calorosi auguri dalla Città Santa di Gerusalemme. Siamo ansiosi di migliorare le relazioni tra Israele e la Santa Sede e di rafforzare l’amicizia tra ebrei e cristiani in Terra Santa e nel mondo. Possa il suo pontificato costruire ponti e comprensione tra tutte le fedi e i popoli. Che si possa assistere all’immediato e sicuro ritorno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza e a una nuova era di pace”.