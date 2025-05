Gli Internazionali sono una macchina da soldi: così l’edizione 2025 batterà tutti i record di incassi

Sempre più belli. Sempre più grandi. E soprattutto sempre più ricchi. Gli Internazionali di tennis continuano a crescere d’importanza, dimensioni e potere. E quella del 2025 si annuncia già come l’ennesima edizione storica, che batterà tutti i record di incassi, sfondando i 30 milioni di ricavi da botteghino e i 600 milioni di indotto complessivo, anche grazie all’estensione sulle due settimane (questa è la seconda edizione nel nuovo format) e su tutta l’area del Foro Italico.

IL TABELLONE dell’ATP di Roma

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri a Roma

La grande novità del 2025 è infatti l’impianto realizzato con strutture temporanee all’interno dell’iconico Stadio dei Marmi, che si candida insieme al Pietrangeli come campo più suggestivo del mondo. Il tutto all’interno di un generale ampliamento che porta la capienza complessiva del torneo da 35 a 65mila presenze in contemporanea. Quasi il doppio rispetto al passato. Più spettatori, più ricavi. Così la SuperTennis Arena (come è stata ribattezzata in onore del canale tematico della Federazione, tanto caro al presidente Binaghi), non ha però solo un alto valore simbolico: è decisivo anche a livello economico. Significa un terzo stadio “chiuso” oltre il ground, dopo il Centrale e il Grand Stand: un altro biglietto da far pagare ai tifosi (e i prezzi degli Internazionali, si sa, non sono proprio popolari…). Da solo, vale almeno un milione di euro secco in più sugli incassi.

IL TABELLONE del WTA di Roma

TV – Dove vedere gli Internazionali (Sky e Rai)

È presto per quantificare i risultati economici di quest’edizione, che saranno influenzati da alcune variabili non controllabili in partenza: la condizione di Jannik Sinner al ritorno dopo tre mesi di sospensione, il percorso degli altri italiani (c’è anche Musetti tra i favoriti), il meteo che è previsto ballerino proprio in questa settimana di maggio. Sono fattori in grado di condizionare un po’ il botteghino e fare la differenza tra successo e trionfo: se il tempo sarà bello e gli azzurri andranno in fondo, il Foro Italico potrà registrare il sold-out anche durante la settimana, altrimenti solo nei weekend o per le sessioni di cartello. Come da tradizione, il presidente Binaghi snocciolerà le cifre esatte nella conferenza stampa conclusiva. Qualche indicazione per farsi un’idea c’è già però, e sono tutte positive.

Ad esempio i numeri della prevendita, che prima dell’inizio del torneo segnava già più 4 milioni sulla partenza del 2024. Vedremo se il trend sarà confermato, ma è praticamente certo che i ricavi da gara saranno superiori ai 30 milioni di euro, come minimo (l’anno scorso arrivarono a circa 28). Migliorerà quindi anche il fatturato, che nel 2024 era stato di circa 70 milioni di euro, e l’utile annunciato intorno ai 20 milioni. Tutti questi soldi finiscono nel bilancio della Fitp, che nel 2025 potrebbe davvero avvicinare la fatidica soglia dei 200 milioni annui. Così anche e soprattutto grazie al successo degli Internazionali, che Binaghi ha trasformato con l’aiuto di Sport e Salute in un’autentica gallina dalle uova d’oro (e pensare che 20 anni fa il torneo era in rosso), il tennis è diventato la seconda disciplina più ricca del Paese, alle spalle soltanto del calcio, con Binaghi che ormai culla sogni dichiarati di sorpasso. Con un successo del genere tutto è possibile. In attesa del prossimo record.

X: @lVendemiale