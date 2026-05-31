Marco Bezzecchi vince per la prima volta in carriera in Italia, sulla pista del Mugello. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la seconda parte di gara davanti ai propri tifosi: partito dalla pole position, ha preso il largo a metà gara e da lì ha chiuso in solitaria in prima posizione. Marco Bezzecchi mette così fine a una sequenza negativa di sette gare (contando anche le Sprint) senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio proprio davanti al proprio pubblico. “Vincere al Mugello è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici“, ha dichiarato Bezzecchi dopo il successo.

Dietro di lui l’altra Aprilia di Jorge Martin. A chiudere il podio un altro italiano: Pecco Bagnaia su Ducati. Quarta posizione per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell’ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Diogo Moreira (Honda Lcr).

L’ordine di arrivo

La classifica del mondiale