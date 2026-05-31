Roland Garros, l’Italia sogna a Parigi: occasione d’oro per Cobolli, Berrettini e Arnaldi | Il programma di lunedì e gli orari

Se non ora, quando? Vale per Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, tutti e tre qualificati agli ottavi di finale al Roland Garros, dopo aver trionfato al terzo turno. L’eliminazione di Sinner ha “tolto” all’Italia il tennista migliore, ma ha aperto spiragli interessantissimi per gli altri tre impegnati a Parigi. Tutti e tre gli azzurri sono infatti nella parte alta di tabellone, quella “senza favoriti” e arrivare in fondo non è utopia, se si pensa che il vero candidato ad arrivarci è Felix Auger–Aliassime, che però sta faticando tanto in questi giorni.

Dopo la magica giornata di sabato, Cobolli, Berrettini e Arnaldi tornano in campo tutti lunedì. Partendo da Flavio Cobolli, che ha eliminato comodamente Learner Tien in tre set: il romano affronta Zachary Svajda, che a sorpresa ha battuto Francisco Cerundolo al terzo turno. Sarà il primo degli italiani a scendere in campo. Berrettini sfida l’altro Cerundolo, Juan Manuel, che ha eliminato Sinner in quella maledetta giornata per il numero uno al mondo. Arnaldi, invece, se la vedrà con Frances Tiafoe, tennist di gran talento ma che non ha nella terra rossa la sua superficie preferita. Berrettini e Arnaldi vengono da due vittorie epiche rispettivamente contro Comesana e Collignon, entrambi al quinto set, in partite durate oltre cinque ore.

Roland Garros, gli italiani in campo lunedì: gli orari

Flavio Cobolli-Zachary Svajda: ore 12:00 , campo Philippe-Chatrier

, campo Philippe-Chatrier Matteo Berrettini-Juan Manuel Cerundolo: terzo match , campo Suzanne-Lenglen

, campo Suzanne-Lenglen Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe: quarto match, campo Suzanne-Lenglen

Roland Garros, il programma completo di lunedì 1 giugno

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle 12:00

Flavio Cobolli-Zachary Svajda

A seguire

Maja Chwalinska-Diane Parry

Non prima delle 15:30

Felix Auger-Aliassime-Alejandro Tabilo

Non prima delle 20:15

Aryna Sabalenka-Naomi Osaka

COURT SUZANNE-LENGLEN

Dalle 11:00

Anastasia Potapova-Anna Kalinskaya

A seguire

Madison Keys-Diana Shnaider

A seguire

Juan Manuel Cerundolo-Matteo Berrettini

A seguire

Frances Tiafoe-Matteo Arnaldi

Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.