L’abbraccio tra Bezzecchi e Antonelli, i “due italiani sul tetto del mondo”: “Fai paura, fai paura, mi fai gasare troppo”

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Vincere altrove non è lo stesso che vincere al Mugello. Non per un italiano. E da Bezzecchi (primo) a Bagnaia (3°, che al Mugello ha vinto per tre anni consecutivi) il Gp d’Italia di MotoGp parla tanto tricolore. Se a ciò si aggiunge anche la doppietta Aprilia, che in casa non aveva ancora mai vinto, allora la festa assume i contorni del trionfo. Al termine del quale è stato impossibile non notare il caloroso abbraccio tra Super Bez e Kimi Antonelli, italiano attualmente primo nella classifica generale di Formula 1: “Fai paura, fai paura, mi fai gasare troppo“, gli sussurra al casco il pilota Mercedes, in vetta alla classifica di Formula 1, celebrando il primato del connazionale e amico nella classifica piloti MotoGp. Non a caso, il profilo social della MotoGp titola: “Due italiani sul tetto del mondo“. Vincere al Mugello “è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici”, dice a Marco Bezzecchi a fine gara.

Una contesa a cui all’inizio pensava di poter partecipare anche Pecco Bagnaia, in testa nei primi giri per poi cedere presto a Bezzecchi e guardarsi alle spalle dal ritorno di fiamma del giapponese Ai Ogura: “Ho dato tutto per il pubblico. È stata davvero dura, perché negli ultimi giri stavo faticando tanto ad avere grip sul posteriore. Ho visto che le Aprilia stavano facendo un lavoro fantastico. Ho cercato di non lasciare spazio a Ogura. Grazie al mio team che ha fatto un gran lavoro e merita questo tipo di risultati”, ha detto a caldo Bagnaia. Tra i due italiani, c’è sempre l’Italia con l’altra Aprilia di Jorge Martin sul secondo gradino del podio: “Sono molto contento – sintetizza lo spagnolo – il team ha lavorato in modo straordinario per tutto il weekend. Ho cercato di recuperare la fiducia ma ho sofferto un po’ questo weekend. Dobbiamo continuare a lavorare, devo essere molto grato all’Aprilia per quello che ha svolto. Marco è stato impressionante oggi, congratulazioni perché vincere al Mugello per lui è speciale”, ha invece dichiarato Jorge Martin, dopo il secondo posto al Gran Premio d’Italia di MotoGp.