Conclave, il video della seconda fumata nera: la reazione dei fedeli in piazza San Pietro

Addirittura con qualche minuto d’anticipo sulla tabella di marcia, dal comignolo del Vaticano è apparsa la seconda fumata nera del Conclave, segno che i 133 cardinali elettori non hanno trovato un accordo sul nuovo Pontefice. Tanti i fedeli in piazza San Pietro – anche se, va detto, in numero esiguo rispetto a ieri – che hanno assistito alla fumata. Prossimo appuntamento alle 19.

Video Vatican Media